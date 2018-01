Remon Bruinsma met stille tocht door Leeuwarden herdacht

Zo'n 2000 mensen zijn vanavond door het centrum van Leeuwarden gewandeld om Remon Bruinsma te herdenken. Ze liepen van het Waagplein in de binnenstad naar de Prinsentuin, waar het lichaam van Bruinsma op 1 januari werd gevonden. De 18-jarige student uit De Westereen was toen een maand vermist.

Burgemeester Crone voegde zich halverwege de tocht bij de familie. Bij de Prinsentuin sprak Crone de menigte toe en vroeg hij om een moment stilte. Op de plek waar Bruinsma is gevonden zijn bloemen in het water gegooid.

Bruinsma is waarschijnlijk verdronken. Dat blijkt uit sectie op het lichaam, meldt de politie aan Omrop Fryslân. Er zijn geen inwendige of uitwendige verwondingen gevonden. Er wordt nog onderzocht of hij had gedronken of drugs had gebruikt. De uitslag daarvan wordt eind volgende week verwacht.

Een tante heeft een inzamelingsactie opgezet. Zij wil geld inzamelen om een eventueel aanvullend onderzoek naar de doodsoorzaak te betalen.