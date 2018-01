Britse politicus wil daklozen van straat in Windsor voor koninklijk huwelijk

In Groot-Brittanniƫ is ophef ontstaan over een oproep van de leider van de raad van het pittoreske stadje Windsor. De Conservatief Simon Dudley heeft de politie gevraagd alle wettelijke middelen in te zetten om de daklozen in zijn gebied voor het koninklijk huwelijk van straat te halen. Prins Harry en Meghan Markle trouwen op 19 mei in de kapel op Windsor Castle.

Vanaf zijn vakantie-adres in de sneeuw in de Amerikaanse staat Wyoming twitterde Dudley vlak na de kerst dat het "treurig is te zien dat het slapen in de open lucht in Windsor epidemische vormen aanneemt." Inmiddels komt van alle kanten de kritiek los.