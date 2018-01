Sociaal werkbedrijf Alescon vecht verbod 'schijnconstructie' aan

Het sociale werkbedrijf Alescon gaat in beroep tegen het verbod van de uitzendconstructie waarmee het bedrijf arbeidsgehandicapten laat werken. Het bestuur is ervan overtuigd dat het ter goeder trouw mensen aan werk heeft geholpen en legt zich niet neer bij het verbod van de constructie door de kantonrechter.

PvdA-Kamerlid Moorlag ligt onder vuur omdat hij als directeur van Alescon via een speciaal daarvoor opgezet uitzendbureau arbeidsgehandicapten aan werk hielp, waardoor ze minder verdienen. Alescon helpt voor zes Drentse gemeenten arbeidsgehandicapten aan werk. Die gemeenten vormen ook het bestuur van Alescon.

Alescon richtte in 2011 - ver voor Moorlag daar ging werken - een eigen uitzendbureau op om mensen met de goedkope uitzend-cao aan werk te helpen. Dat lukte nauwelijks met de duurdere cao voor sociaal werkplaatsen, omdat er nog maar heel weinig plekken in sociale werkplaatsen waren en omdat de rijkssubsidie per werkplek voor de gemeenten verlaagd werd tot het wettelijk minimumloon.

Huidig PvdA-leider Asscher en PvdA-staatssecretaris Klijnsma waren jarenlang voor het beleid verantwoordelijk om arbeidsgehandicapten niet meer via de sociale werkplaatsen aan werk te helpen.

Creatieve oplossing

De aanpak van Alescon werd destijds alom geprezen als een creatieve oplossing, ook door de vakbonden. Maar in 2016 veranderde de FNV van mening en vroeg de rechter de "illegale schijnconstructie" te verbieden. De kantonrechter stelde eind vorig jaar de FNV gedeeltelijk in het gelijk. Volgens de rechter is het niet de bedoeling van de wet dat arbeidsgehandicapten via een uitzendbedrijf werken en niet bij gemeenten in dienst zijn. De rechter verwierp de schadeclaim van de FNV omdat de bond de constructie jarenlang zelf had gesteund.

Volgens Alescon krijgen de arbeidsgehandicapten onder de uitzend-cao slechts 150 euro per jaar minder dan onder de cao voor sociale werkplaatsen. Bovendien zouden ze onder die cao mogelijk toeslagen verliezen, omdat ze net te veel zouden verdienen. Alescon zegt verder dat veel mensen na een aantal tijdelijke uitzendcontracten een vaste baan krijgen, onder een ruimere cao.

De koepel van sociale werkplaatsen Cedris vindt de constructie van Alescon niet wenselijk. Cedris gaat onderzoeken of de constructie vaker voorkomt. Directeur Jan-Jaap de Haan van Cedris noemt het gebruikelijk dat mensen via een andere cao dan die van de sociale werkplaatsen aan het werk gaan, maar dat moet dan wel via de cao van de sector waarin zij werken. "Omdat in veel gevallen Alescon zelf de uiteindelijke werkgever was, ontstond een verschil in beloning tussen werknemers met dezelfde indicatie, met hetzelfde werk", zegt Jan Jaap de Haan.

Onderzoek

Toen de FNV in 2016 ineens bezwaar had tegen de uitzendconstructie gaf het bestuur van Alescon Trip Advocaten opdracht om te onderzoeken of er sprake is van een illegale constructie. De juristen van dat kantoor kwamen tot de conclusie dat dat niet zo is. Vanwege de conclusie van Trip Advocaten zag Moorlag de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.