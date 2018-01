Duitser krijgt 18 maanden cel voor grappen over Holocaust

In Duitsland is een 32-jarige neonazi tot 18 maanden cel veroordeeld voor opruiing nadat hij op Facebook grappen had gemaakt over Auschwitz en de Holocaust. De man uit Glauchau in Saksen kan nog in beroep gaan.

Hij had onder meer een foto van een miniatuurtje van het concentratiekamp Auschwitz op Facebook gezet met zogenaamd grappige teksten. Een Facebookgebruiker die dat zag, deed aangifte. Eerder had de neonazi al eens een nieuwjaarsgroet gepost met Hitler, vuurwerk en een hakenkruis. Het tonen van nazi-emblemen is verboden in Duitsland.

De man is een bekende van de politie. Hij is de afgelopen 17 jaar al diverse malen veroordeeld voor vernielingen, belediging en openlijke geweldpleging. Hij was ook in 2015 betrokken bij rellen met bussen met asielzoekers die naar een opvang reden.