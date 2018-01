Intel in het rood op de beurs na bekendmaken grote lekken

Terwijl op Wall Street de Dow Jones voor het eerst boven de 25.000 punten is uitgekomen en de technologiebeurs Nasdaq door de 7000 punten is geschoten, staat chipmaker Intel flink in het rood. Eerder vandaag werd bekend dat zo goed als alle Intel-chips vatbaar zijn voor twee nieuwe grote lekken.

Het aandeel Intel maakte bij de opening van de Nasdaq een duik naar beneden en verloor meer dan vijf procent. Rond 18.00 uur noteert het bedrijf, met een marktwaarde van meer dan 200 miljard dollar, drie procent lager. Gisteren, toen geruchten over de lekken al rondgingen, stond het bedrijf ook in het rood, maar maakte het aan het eind van de dag de verliezen weer goed.

AMD, de andere producent van processoren, lijkt minder geraakt door de lekken. Het aandeel staat op een koerswinst van zes procent.

Aandelen verkocht

Intel is al sinds juni op de hoogte van de problemen. Sindsdien wordt gewerkt om ze te verhelpen. Opvallend genoeg heeft topman Krzanich in die periode zo'n 24 miljoen dollar aan aandelen verkocht.

Hierdoor zou hij nog 250.000 aandelen hebben, het minimum dat hij moet bezitten volgens The Motley Fool. Volgens het bedrijf is het toeval en heeft Krzanich zijn aandelen niet van de hand gedaan omdat hij bang was voor koersdalingen.

Ontwerpfouten

De kwetsbaarheden, die Meltdown en Spectre worden genoemd, zijn het gevolg van ontwerpfouten die al twee decennia in de centrale chip van de computer zitten. De lekken hebben als gevolg dat kwaadwillenden met behulp van malafide software gegevens kunnen stelen die de computer op dat moment verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan wachtwoorden, maar ook tekstbestanden of foto's.