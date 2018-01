'Sharleyne waarschijnlijk gewurgd voor ze van flat viel'

Nieuw forensisch onderzoek over de dood van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen toont aan dat ze waarschijnlijk gewurgd werd voor ze dodelijk ten val kwam. Dat zegt advocaat Sébas Diekstra die haar vader vertegenwoordigt.

Diekstra heeft de dagvaarding van justitie ontvangen, waarin staat dat een onderzoeker uit België sporen van verwurging heeft ontdekt toen hij het eerdere onderzoek van justitie bestudeerde.

Ook zou er een nieuwe verklaring van een buurtbewoner zijn die beweert dat het meisje van de flat is gegooid en niet is gevallen. Sharleyne woonde bij haar moeder toen ze in juni 2015 uit het raam van de flat viel.

Hof

Lang bleef onduidelijk wat er precies gebeurd was. Er werd al snel naar de moeder van Sharleyne gekeken, maar het Openbaar Ministerie vond bij het eerste onderzoek geen bewijs dat ze betrokken was bij haar dood.

Haar vader was ervan overtuigd dat ze er wel degelijk achter zat. Hij stapte naar het Hof en dwong alsnog vervolging af. Daarop werd de moeder opnieuw opgepakt. Ze wordt nu verdacht van moord.

Het is onduidelijk waarom de wurgsporen bij het eerste onderzoek niet zijn gezien. Het OM zegt dat de zaak volgende week dient en wil tegenover de NOS niet eerder reageren. Diekstra zegt dat hij zeer tevreden is met de wijze waarop het OM het nieuwe onderzoek heeft verricht.