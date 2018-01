Lege asielzoekerscentra kosten COA miljoenen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) was vorig jaar miljoenen kwijt aan leegstaande asielzoekerscentra. Volgens De Telegraaf ging het om zo'n 250 miljoen euro. Het COA kan dat niet bevestigen, maar zegt wel dat het gaat om een bedrag in die orde van grootte.

De hoge kosten worden met name veroorzaakt door het akkoord dat de EU met Turkije sloot over de opvang van asielzoekers. Daardoor is de toestroom naar Europa, en dus ook Nederland, vorig jaar fors afgenomen.

Turkijedeal

In 2016 kwamen er veel asielzoekers naar Nederland. Het COA had daarom naar eigen zeggen op stel en sprong veel asielzoekerscentra nodig. Toen een jaar later de toestroom afnam door de Turkijedeal, zat het COA met veel opvangplaatsen die niet meer nodig waren.

Het COA bouwt de capaciteit daarom af van zo'n 60.000 bedden naar 30.000 bedden. De instantie besloot bedrijven uit te kopen waarmee in 2016 jarenlange contracten waren gesloten, zoals vakantieparken. Dat kostte tientallen miljoenen. Daarnaast staan veel gebouwen leeg, wat ook geld kost, omdat ze wel onderhouden moeten worden.

Volgens De Telegraaf was het COA vorig jaar in totaal 142 miljoen euro kwijt aan leegstand en nog eens 110 miljoen aan andere krimpkosten: bij elkaar zo'n 252 miljoen euro. Dit jaar wordt rekening gehouden met nog eens 80 miljoen euro aan extra kosten.

Afkopen

Een woordvoerder van het COA zegt in een reactie op de berichten van de krant dat de kosten erg vervelend zijn, omdat het om een hoop geld gaat. Maar toen het COA in 2016 fors opschaalde in verband met de groeiende toestroom, wist de organisatie nog niet dat die een jaar later zou worden afgeremd.

"Op het moment dat de toestroom dan toch lager ligt, gaan wij geen ondernemers laten vallen en zeggen: 'we houden ons niet aan dit contract'. Dat kunnen we niet en willen we niet, dus moeten we de contracten netjes afkopen", zegt het COA.