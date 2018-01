Cao-lonen in 2017 minder gestegen

De cao-lonen zijn in 2017 met 1,5 procent gestegen. Een jaar eerder was er nog sprake van een stijging van 1,8 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kregen medewerkers in de landbouw er het meeste bij: 2,3 procent. Bij de bedrijfstak waar onder meer de kappers onder vallen was de stijging met 1 procent het laagst.

Het lijkt erop dat de lonen in 2018 harder stijgen. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is er voor dit jaar in de cao's een gemiddelde loonstijging van 2,14 procent afgesproken.

Baan wisselen

Economen en politici vinden al langer dat werkgevers de lonen moeten verhogen, zodat werknemers meeprofiteren van de groeiende economie.

Werkgeversvoorman Hans de Boer zei eerder dat je niet moet kijken naar de kale cao-cijfers. Mensen die overstappen naar een andere baan krijgen volgens hem aanzienlijk meer loon erbij dan de 1,5 procent die het CBS vanochtend meldde.