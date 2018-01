Zeeburgertunnel in A10 na reparatie van een dag weer helemaal open

De Zeeburgertunnel in de A10 rond Amsterdam is na een dag weer geheel open voor het verkeer. De beschadigde delen zijn verwijderd of hersteld, het asfalt is gerepareerd en de tunnel is geïnspecteerd en veilig, meldt Rijkswaterstaat.

Het plafond van de tunnel raakte gisterochtend beschadigd toen de klep van de container die op een vrachtwagen was geladen losschoot. Toen de truck de tunnel inreed, schraapte de klep langs het plafond van de tunnel dat zwaar beschadigd raakte.

Lampen en matrixborden

Tot overmaat van ramp viel toen ook nog de container van de vrachtwagen af en vielen lampen en matrixborden op het asfalt. Rijkswaterstaat is tot vanochtend vroeg bezig geweest met het opruimen van de troep en het repareren van het plafond.

Het autoverkeer in zuidelijke richting was al die tijd gestremd en moest omrijden, onder meer via de Coentunnel. In noordelijke richting was de Zeeburgertunnel gisteren slechts korte tijd afgesloten.