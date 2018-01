Nauwelijks of geen regionale bussen in grote delen van het land

In grote delen van het land rijden nauwelijks of geen bussen en minder regionale treinen vanwege een grootschalige staking door werknemers van regionale vervoerders.

Onder anderen werknemers van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS voeren actie. Arriva meldt dat in Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Lelystad en Tiel geen bussen rijden. In de Achterhoek rijden Arriva-buschauffeurs vandaag wel, omdat zij een andere cao hebben.

In Groningen en Drenthe rijden ook geen bussen van Qbuzz. Van Keolis rijden helemaal geen bussen. In Limburg rijden geen Arriva-treinen, in de rest van Nederland wel.