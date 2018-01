Trump ontbindt onderzoekscommissie stembusfraude

President Trump heeft een speciale onderzoekscommissie naar vermeende stembusfraude opgeheven. Volgens het Witte Huis weigerden zo veel staten om verkiezingsgegevens over te dragen dat een onderzoek onmogelijk was.

"Hoewel er aanzienlijk bewijs is voor stembusfraude, hebben veel staten geweigerd om de commissie basale informatie te leveren die relevant is voor het onderzoek", schrijft Trump in een persverklaring. "In plaats van eindeloos procederen op kosten van de belastingbetaler heb ik het besluit getekend om de commissie te ontbinden."

Geen bewijs

Wetenschappers en kiescommissies hebben bij verkiezingen in het verleden nooit een greintje bewijs gevonden voor grootschalige verkiezingsfraude. Toch was Trump voor en zelfs na zijn overwinning in november 2016 ervan overtuigd dat de verkiezingen niet eerlijk waren.

Er zouden 3 tot 5 miljoen illegale stemmen zijn uitgebracht. Volgens Trump was dat ook de reden dat hij miljoenen minder stemmen haalde dan Hillary Clinton. Omdat hij meer kiesmannen binnenhaalde dan zijn Democratische rivaal, won hij toch de verkiezingen.