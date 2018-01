Florida ziet zwaarste sneeuwval in dertig jaar

Pela primeira vez, desde 1977, esta nevando na Flórida!! ☃️ (Em Tallahassee). ❄️E a previsão é continuar esfriando... entre hoje e amanhã, a temperatura em Miami pode cair até 5°C. •🇺🇸• We have snow in Florida for the first time since 1977!! ☃️ (In Tallahassee). ❄️And the cold weather is getting to Miami! Between tonight and tomorrow we can expect 41°F. #cold#snowinflorida#tallahassee

