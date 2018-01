De stormdag in zeven quotes

De storm zorgde in heel Nederland voor schade. In Hellevoetsluis waaiden zeilboten om. In Moordrecht knakte een torenspits. En op veel plaatsen waaiden bomen om, zoals in de tuin van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Prinses Beatrix woont daar, zij bleef ongedeerd. Het precieze aantal schadegevallen is nog niet bekend, maar alleen al in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Utrecht ging het om honderden meldingen.