Muziekstreamingdienst Spotify zoekt op bijzondere manier de beurs op

Spotify gaat binnen een half jaar naar de beurs. 's Werelds grootste muziekstreamingsdienst heeft eind vorig jaar de nodige documenten ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Het bedrijf wordt een waarde toegedicht van 19 miljard dollar (16 miljard euro). Twee jaar geleden was dat nog de helft.

De muziekdienst kiest voor een bijzonder soort beursgang, een zogeheten 'direct listing' waarbij bestaande belangen verhandelbaar en verzilverbaar worden. Doorgaans gaan bedrijven naar de beurs om nieuw kapitaal op te halen of investeerders aan te trekken door aandelen uit te geven.

Spotify wil geen nieuwe kapitaal aantrekken en geeft ook geen aandelen uit, maar wil enkel de bestaande aandelen een beursnotering geven. De huidige investeerders en eigenaren krijgen zo de mogelijkheid om hun belangen eventueel te verkopen. Aan de beursgang komen ook geen banken te pas die de publieke verkoop voorbereiden en begeleiden en de markt afstruinen naar beleggers.

Schadevergoeding

Het Zweedse bedrijf is in 2006 opgericht door Daniel Ek en Martin Lorentzon. Ek is nog steeds de huidige baas. Het bedrijf zei in juni dat het meer dan 140 miljoen actieve gebruikers heeft, meer dan 30 miljoen songs aanbiedt en meer dan 60 miljoen betalende abonnees heeft, het dubbel van concurrent Apple Music.

Uitgerekend vandaag is Spotify ook aangeklaagd door muziekuitgever Wixen Music voor het schenden van auteursrechten. Wixen eist 1,3 miljard euro schadevergoeding.