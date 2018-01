Turk veroordeeld in zaak die relatie VS-Turkije onder druk zet

In de VS is een Turkse bankier schuldig bevonden aan het omzeilen van de Amerikaanse sancties tegen Iran, in 2012 en 2013. De bankier maakt deel uit van een groep aangeklaagde Turken die nauwe banden hebben met de regering van president Erdogan. De rechtszaak, die al bijna vier weken aan de gang is, heeft de diplomatieke relatie tussen de VS en Turkije dan ook flink onder druk gezet.

Een jury in New York acht de bankier Mehmet Hakan Atilla schuldig aan samenzwering met andere hooggeplaatste Turken om Iran te helpen onder de sancties uit te komen. Zijn straf wordt later bepaald.

Atilla zit in de directie van de grote Turkse staatsbank Halkbank. Hij heeft volgens de VS met zijn staatsbank deelgenomen aan een ingewikkelde handelsdeal, waarbij Iran zijn olie en gas kon verhandelen tegen goud.

'Complot van Gülen-aanhangers'

Atilla werkte daarbij samen met goudhandelaar Zarrab die nu kroongetuige is in de Amerikaanse rechtszaak. Zarrab zou het brein achter het ontduiken van de sancties zijn. Hij was eerst hoofdverdachte, maar besloot samen te werken met de Amerikaanse aanklagers en te onthullen welke prominente Turken betrokken waren bij de zaak.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat Erdogan, die destijds premier was, opdracht gaf voor de hele actie. De Amerikaanse aanklager heeft geluidsopnamen waaruit verdachten zeggen in opdracht van Erdogan te werken. Atilla en Zarrab zijn de enige aangeklaagden die vastzitten in de VS. Zeven verdachten zijn voortvluchtig.

Turkije is woedend over de Amerikaanse rechtszaak. Volgens president Erdogan is het allemaal een complot van aanhangers van de geestelijke Gülen, die achter de couppoging van juli 2016 zou zitten. Nu die coup is mislukt, zouden Gülen-aanhangers bezig zijn met een nieuw plan om zijn regering te ondermijnen: nu via de rechter in Amerika.