Man doodgestoken in Ierland, mogelijk terroristisch motief

In Dundalk in Ierland heeft een man op straat een voorbijganger doodgestoken en mogelijk twee anderen verwond. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte, een Egyptenaar van 18, een terroristisch motief had. De Egyptenaar zou enkele dagen geleden via Groot-Brittanniƫ naar Ierland zijn gekomen.

De doodgestoken man is volgens Ierse media een 24-jarige Japanner die in Dundalk woonde. Hij werd in zijn rug gestoken en stierf ter plekke. Elders in de stad zijn twee Ierse mannen op straat aangevallen met een mes en een ijzeren staaf. Zij zijn gewond geraakt maar niet in levensgevaar. Of zij door dezelfde dader zijn aangevallen, is nog niet duidelijk.

Dundalk ligt vlak bij de grens met Noord-Ierland, dat bij Groot-Brittanniƫ hoort. De verdachte werd maandag ook al aangehouden en gevraagd naar zijn verblijfsstatus. Toen daarop geen duidelijk antwoord kwam, zei de politie hem dat hij naar Dublin moest om asiel aan te vragen. Daarna werd hij weer vrijgelaten.