Nog veel onduidelijkheid over staking streekvervoer morgen

Morgen wordt er gestaakt in het streekvervoer, maar niet overal. Waarschijnlijk wordt morgenochtend pas duidelijk waar het ov precies stilligt.

De bonden gaan ervan uit dat er vrijwel nergens in Nederland bussen rijden, behalve in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar rijden alleen lokale vervoerders als het GVB en RET. In Utrecht rijden 's ochtends tot 12.00 uur in ieder geval helemaal geen bussen en trams.

Veel werknemers in het streekvervoer staken voor meer loon en een lagere werkdruk. Er wordt onder meer actiegevoerd bij Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. De vervoerders maken op sommige lijnen wel uitzonderingen. Zo rijdt Connexxion wel personeelsbussen van en naar Schiphol om medewerkers van bedrijven daar te vervoeren.