Inzamelingsactie fatale brand Emmen: 'Lijkt wel alsof hele land meeleeft'

"Vanaf de slaapkamer kijken we zo bij ze in de tuin", zegt Doornbos. "We hadden heel weinig contact, zeiden weleens goedendag, maar ze leidden vooral een teruggetrokken bestaan."

Jan en Claudia Jeuring maakten de brand van dichtbij mee. "We hoorden iemand om hulp roepen. Toen mijn vrouw de deur opendeed, zei ze dat er iets brandde. Toen heb ik mijn schoenen aangedaan en ben ik zo snel mogelijk naar de tuin gerend. Daar heeft een andere man de schuttingpoort ingetrapt. Samen met hem was als ik een van de eersten daar."

De moeder stond volgens Jeuring alleen in de tuin achter het huis. De vader is nog via een ladder aan de voorkant van het huis eruit gekomen.

Optreden

Naast de inzamelingsactie komen mensen ook met andere ideeën. "Zo hebben ze vaak nog spullen over. Maar of ze daar iets aan hebben? Ik denk van wel, maar ik weet ook niet of de gemeente een gemeubileerd huis zoekt voor de ouders."

Buurtbewoner Jo Doornbos helpt op een andere manier. Hij organiseert op 13 januari een benefietmiddag in een buurtcentrum in Emmen. "Tussen 12.00 en 22.00 uur komen er verschillende lokale artiesten optreden en vragen we bezoekers om een vrijwillige bijdrage te geven voor de ouders", zegt Doornbos.

De inzamelingsactie loopt nog tot 1 februari.