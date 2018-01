Geallieerde held uit WO II Edward Fulmer (98) overleden in VS

In de Verenigde Staten is op 98-jarige leeftijd oorlogsveteraan Edward Fulmer overleden. Hij kreeg van koningin Wilhelmina de hoogste militaire onderscheiding, de Militaire Willems-Orde, voor zijn "buitengewone heldhaftigheid" in de Tweede Wereldoorlog.

Fulmer, die op oudjaar overleed, was tweede vlieger op een transportvliegtuig tijdens de slag om Arnhem in 1944. Het toestel vervoerde een afdeling parachutisten en een lading explosieve stoffen toen het werd geraakt door Duits afweergeschut.

De bemanning en de paratroepen sprongen uit het vliegtuig. Maar Fulmer nam het stuur over van de gewonde eerste piloot. Hoewel Fulmer ook zelf ernstige brandwonden had, wist hij het vliegtuig aan de grond te zetten.