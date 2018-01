'Groningse PvdA'ers vinden behandeling Moorlag onfatsoenlijk'

Het PvdA-bestuur in het gewest Groningen roept op korte termijn de leden bij elkaar. Ze moeten zich kunnen uitspreken over de zaak-Moorlag, zegt gewestelijk voorzitter Bert Dieters in het Dagblad van het Noorden.

Groningse PvdA-leden zijn ontevreden over de manier waarop het landelijk partijbestuur het conflict met het Kamerlid William Moorlag uit Winsum afhandelt. Voorzitter Gert Engelkens van de PvdA-Statenfractie zegt in dezelfde krant: "Ik vind dat Moorlag een eerlijke kans verdient en dat die hem niet wordt geboden. Zoals het nu gaat, is onfatsoenlijk".

De Bedumse wethouder Jan-Willem van de Kolk nam het voor de jaarwisseling al voor Moorlag op. In een interview met RTV Noord zei hij dat Moorlag naar eer en geweten heeft gehandeld en dat zijn vertrek uit de Tweede Kamer een verlies voor Groningen en de PvdA zou zijn.

Sociale werkplaats

Het PvdA-bestuur wil dat Moorlag opstapt omdat hij als directeur van een sociale werkplaats arbeidsgehandicapten inhuurde via een uitzendconstructie omdat dat goedkoper was dan een normaal dienstverband. Moorlag weigert op te stappen. Hij wil zich eerst verdedigen tegenover een onafhankelijke partijcommissie.

Het partijbestuur schreef gisteren aan de leden dat een driekoppige commissie onderzoek zal doen naar de vraag of Moorlag nog geloofwaardig kan functioneren. Moorlag liet via Twitter weten dat hij het niet eens is met dit besluit.

Partijleider Asscher zei in december nog dat Moorlag een fout heeft gemaakt, maar dat hij heeft gehandeld in het belang van de arbeidsgehandicapten. Van Asscher mocht Moorlag daarom blijven, maar zaterdag vroeg de fractie hem toch te vertrekken.