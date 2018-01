Man die vijf jaar door Taliban werd gegijzeld vast voor seksueel geweld

Joshua Boyle, die vijf jaar lang met zijn vrouw en kinderen in Afghanistan werd gegijzeld, is gearresteerd op verdenking van tal van strafbare feiten. De 34-jarige Canadees wordt onder meer verdacht van meerdere gevallen van mishandeling en seksueel geweld, waar hij zich na zijn vrijlating aan schuldig zou hebben gemaakt.

Boyle werd in oktober samen met zijn Amerikaanse vrouw Caitlan Coleman en drie kinderen door Pakistaanse militairen bevrijd. Het gezin was vijf jaar eerder gegijzeld door het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban verwante groepering. Na zijn vrijlating beweerde Boyle dat een van zijn kinderen door de groepering was vermoord en Coleman verkracht. De groepering ontkende dat.

Volgens zijn advocaat is Boyle niet eerder met justitie in aanraking geweest. Boyle zal vandaag kort in de rechtbank verschijnen.

Ontvoering

Boyle en Coleman werden in 2012 ontvoerd tijdens een backpackreis door Afghanistan. Op dat moment was Coleman zwanger. Hun kinderen werden alle drie in gevangenschap geboren. Volgens de Verenigde Staten bracht het gezin het grootste deel van de gevangenschap door in Pakistan.

Hun familie hoorde, afgezien van twee korte videoboodschappen, jarenlang niets van het gezin. In november 2016 kreeg de familie van Coleman een brief waarin ze schreef dat ze een tweede zoon had gekregen.

Vorige maand bracht het gezin een bezoek aan de Canadese premier Trudeau.