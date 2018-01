Wekdienst 3/1: westerstorm trekt over en F-16's vertrekken naar Jordanië

Goedemorgen! De eerste westerstorm van het jaar trekt vandaag over het land. En vanaf vliegbasis Volkel vertrekken Nederlandse F-16's naar Jordanië om deel te nemen aan de strijd tegen Islamitische Staat.

Het stormt. In Vlissingen is kort windkracht 11 gemeten en op de Wadden is kans op zware storm, met windkracht 10. Vooral in het noorden trekken buien met onweer en zeer zware windstoten tot 120 km per uur voorbij. In de loop van de middag neemt de wind af en zijn er minder buien. Het wordt 7 tot 9 graden.