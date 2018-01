NS schaft goedkope groepsretour af na grootschalig misbruik

Over twee weken is het gedaan met het goedkope groepsretour van NS. De kaart werd vanaf de introductie in 2013 veelvuldig misbruikt en dat bleef zo ondanks dat NS de regels een aantal keren aanpaste.

Dus schaft NS de kaart op 15 januari af, schrijft het AD. Er komt wel iets voor in de plaats, namelijk het NS Groepsticket. De voorwaarden maken deze kaart zijn minder aantrekkelijk voor mensen die er misbruik van willen maken.

Facebook

Reizigers die gebruik maakten van de oorspronkelijke NS Groepsretour hoefden niet bij elkaar in de trein te zitten. Via Facebook maakten mensen massaal afspraken om voordelig te reizen. Ook verkochten frauderende tussenhandelaren de tickets op grote schaal door. Als je een 'groep' vormde van tien reizigers dan betaalde je per persoon maar zeven euro en kon je het hele land doorreizen.

NS liep door het gesjoemel met de kaart jaarlijks naar schatting 2,4 miljoen euro mis, zegt treinexpert Hildebrand van Kuyeren in het AD. Jaarlijks werd hij zo'n 240.000 keer misbruikt.

Met het nieuwe groepsticket moeten mensen wel samen reizen, wordt de groep beperkt tot zeven personen en kan alleen een enkele reis worden gemaakt.