Eerste storm van het jaar raast over het land

De eerste westerstorm van 2018 trekt over het land. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waait het het flink. In Vlissingen is kort windkracht 11 gemeten en kwam een windstoot voor van 141 kilometer per uur.

Op andere plaatsen zijn windstoten van rond de 110 kilometer per uur gemeten. Aan de kust wordt vanochtend windkracht 9 verwacht, misschien 10. In de loop van de middag en avond luwt de storm.

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. Op sociale media melden mensen de eerste stormschade.