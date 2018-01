Eerste storm van het jaar leidt nog tot weinig problemen

De eerste westerstorm van 2018 trekt over het land. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waaide het vannacht al flink, maar dat leidde voor zover bekend nog niet tot grote problemen.

Het verkeer in de ochtendspits ondervond weinig hinder, ook doordat de wind tijdelijk wat geluwd is. Bovendien is het door de vakantie rustig op de wegen. Wel had het verkeer op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen last van water dat op de weg bleef staan. Bij de Moerdijkbrug, de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug staan uit voorzorg bergers klaar.

De Oosterscheldekering, de Zeelandbrug en de dijk Enkhuizen-Lelystad zijn dicht voor auto's met aanhanger.

Weerman Marco Verhoef waarschuwt voor onverwachte rukwinden, bijvoorbeeld bij hoge gebouwen.

De storm heeft vooral in de kustprovincies schade veroorzaakt. In Berkel en Rodenrijs is de complete gevel van een huis naar beneden gekomen en op andere plekken in de plaats zijn dakpannen van huizen gewaaid, meldt RTV Rijnmond.

Extreem

In Vlissingen werd windkracht 11 gemeten en kwam een windstoot voor van 141 kilometer per uur. Op andere plaatsen zijn windstoten van rond de 110 kilometer per uur gemeten.

"Toch is de zware windstoot bij Vlissingen niet heel extreem", zegt Marco Verhoef. "Wat wel extreem is, is een windstoot vannacht in de buurt van Utrecht van 122 kilometer per uur."