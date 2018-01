Artiesten eisen meer dan een miljard van Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify wordt in de VS aangeklaagd voor het onrechtmatig aanbieden van nummers van onder meer The Black Keys, The Doors, Janis Joplin en Tom Petty.

De Amerikaanse uitgever Wixen Music Publishing, die de artiesten vertegenwoordigt, eist ruim 1,3 miljard euro van het Zweedse Spotify, zo'n 125.000 euro per nummer. Volgens Wixen streamt Spotify willens en wetens zo'n tienduizend liedjes waar het bedrijf de volledige rechten niet van heeft.

Twee auteursrechten

Op liedjes zitten normaal gesproken twee verschillende auteursrechten: het recht op de opname (vaak in handen van de platenmaatschappij) en het recht op de compositie (meestal in handen van de componist en uitgever). De streamingdienst betaalt volgens Wixen te weinig aan compositierechten.

"Spotify heeft een miljardenbedrijf opgezet over de ruggen van componisten en uitgevers", zegt Wixen. Het Zweedse bedrijf heeft niet gereageerd op de claim. Spotify is vaker aangeklaagd voor schendingen van het auteursrecht. In 2016 trof het een schikking van 25 miljoen met een muziekuitgever die een soortgelijke zaak had aangespannen.