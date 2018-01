In Sliedrecht is vanavond een jongen van 11 gewond geraakt toen er vuurwerk in zijn hand ontplofte. De jongen is met oogletsel en verwondingen aan zijn hand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie had de jongen het vuurwerk gevonden op straat. Toen hij het aanstak, ontplofte het meteen, meldt RTV Rijnmond.

De politie benadrukt dat ouders aan hun kinderen duidelijk moeten maken dat ze niet-ontploft vuurwerk niet moeten aanraken.