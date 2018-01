Duitse politie beschuldigt AfD-politica van haatzaaien

Toen er klachten uit de bevolking kwamen over de uithaal van Van Storch, verwijderde Twitter het bericht en werd het account van de AfD-parlementariër ongeveer twaalf uur geblokkeerd. Ook een tweet van haar partijgenoot Alice Weidel werd verwijderd. Zij had geschreven dat de Duitse regering wil dat de Duitsers samenleven met bendes van criminele immigranten.

Aangescherpte regels

De politie wil nu dat justitie nagaat of Van Storch over de schreef is gegaan en zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien. Als het tot een rechtszaak komt, is zij de eerste die wordt aangeklaagd op grond van aangescherpte regels voor sociale media.

In Duitsland staan sinds kort stevige boetes op bijvoorbeeld kwetsende, beledigende of racistische teksten of afbeeldingen op sociale media. Platforms als Facebook en Twitter hebben al extra personeel aangetrokken om heftige teksten snel te onderscheppen en verwijderen.

Parlementaire onschendbaarheid

Het Openbaar Ministerie in Noordrijn-Westfalen moet nog beslissen of het de kwestie zelf onderzoekt, of dat de zaak wordt overgedragen aan Berlijn, omdat de hoofdstad het kiesdistrict is van Von Storch. Als het in Berlijn tot vervolging komt, zal de Bondsdag eerst de parlementaire onschendbaarheid van Von Storch moeten opschorten.