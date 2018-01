Zes doden bij ongeluk met brandende tankwagen in Italië

Bij een ongeluk in Italië waarbij een tankwagen in brand vloog, zijn zes mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn drie volwassenen en twee kinderen van één familie.

Het ongeluk gebeurde op de snelweg A21 bij de stad Brescia in het noorden van Italië. De tankwagen vloog in brand nadat hij tegen een vrachtwagen was gebotst.

Het vuur sloeg razendsnel over naar andere auto's, waaronder die met de vijf inzittenden die in de vlammen omkwamen.

De chauffeur van de tankwagen overleefde het ongeluk ook niet.