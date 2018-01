Houtrot oorzaak van instorten balkon Arnhem

Het komt door houtrot dat een Arnhems balkon tijdens de jaarwisseling instortte, zegt de gemeente na onderzoek. Rond middernacht vielen vier jongeren met balkon en al ongeveer drie meter naar beneden. Drie van hen moesten daarna naar het ziekenhuis. Volgens de politie raakte niemand levensbedreigend gewond.

Houtrot kan volgens de gemeente worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een lekkage in de dakbedekking of een kapotte loodslab. Het houtrot was aan de buitenkant niet te zien.

Volgens de gemeente zijn bij de brandveiligheidsinspectie in 2016 geen gebreken geconstateerd. Ook de eigenaar zegt het pand goed te onderhouden. "Ik had geen idee dat dit balkon niet sterk genoeg was. We zijn geen huisjesmelkers die hun pand maar volproppen. Alles is ook prima verzekerd", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

In het gebouw wonen studenten. Volgens de verhuurder had een van de gevallen jongeren een pijnlijke pols en een schaafwond aan zijn elleboog. Een van de bewoners heeft mogelijk ook een gebroken been.