'Ik zou niet weten waarom hij dit heeft laten verzegelen'

De archiefmap over burgemeester Gijs van Hall is aanzienlijk dikker, maar ook hier bij eerste inspectie weinig nieuwe inzichten. De Amsterdamse burgervader werd in 1967 ontslagen na aanhoudende onrust in de jaren 60, van de rookbom op het huwelijk van Beatrix en Claus, tot de happenings rond Het Lieverdje en de Telegraafrellen, waarbij een dode viel. Had Enschedé Aantjes vrijgepleit, voor Van Hall was hij scherprechter: het kabinet ontsloeg hem.

Voor de liefhebbers zitten er wel een aantal saillante documenten in het dossier. Een conceptbrief over een meningsverschil met Van Hall, vol driftige doorhalen en verbeteringen. Of een verslag, 'strikt vertrouwelijk', van de Amsterdams wethouders die totaal verbaasd waren dat het kabinet Van Hall ontsloeg. Geen van hen kon bevroeden "dat terwijl de minister met de wethouders zat te praten, hij wist dat intussen de minister-president de burgemeester de keus stelde ofwel nog diezelfde dag ontslag aanvragen ofwel voor eervol ontslag te worden voorgedragen".

Van Hall zelf was ook woest over het onverwachte ultimatum, blijkt uit aantekeningen van Enschedé. "Ik laat mij niet als een oneerlijke keukenmeid wegsturen", sputterde hij tevergeefs.

"Een typische Van Hall-uitdrukking", meent Van Halls biograaf Dirk Wolthekker. "Barbertje moet hangen, zo voelde hij het ook. Tegenwoordig kun je van alles zeggen in de gemeenteraad en de Tweede Kamer, maar in zijn tijd was dit weinig parlementaire taal."