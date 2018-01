Protesten in Amsterdam en Den Haag tegen Iraanse regime

In Den Haag kwamen eveneens zo'n 150 mensen bijeen bij de Iraanse ambassade. Daar demonstreerden leden van de Mujahedin-e Khalq (MEK), een Iraanse verzetsbeweging die het regime in Iran omver wil werpen en in Iran wordt beschouwd als terroristische organisatie.

In de jaren 70 en 80 pleegde de groep tal van aanslagen. Die waren bedoeld om het Iraanse regime te raken, maar ook burgers werden doelwit.

De Europese Unie schrapte de MEK in 2008 van de lijst met terroristische organisaties, de VS deed dat in 2012.

21 doden

Sinds vorige week wordt in steden in Iran gedemonstreerd tegen het regime. Daarbij zouden zeker 21 doden zijn gevallen. Ook zijn volgens de Iraanse staatstelevisie meer dan 450 mensen gearresteerd.

De demonstraties waren in eerste instantie gericht tegen de stijgende prijzen van voedsel en brandstof, maar al snel werd de regering van president Rohani het mikpunt. Demonstraties tegen de regering zijn in het land zeldzaam. In 2009 werd voor het laatst op grote schaal geprotesteerd.