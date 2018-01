Slachtoffer dodelijk vuurwerkongeval Swifterbant stak mortierbom af

De 39-jarige man die zaterdag in Swifterbant om het leven kwam door vuurwerk, stak een mortierbom af. Dat is zwaar vuurwerk dat in Nederland niet mag worden verkocht.

De politie vermoedde al dat de man was omgekomen door illegaal vuurwerk. Onderzoek wijst nu uit dat het om een mortier ging. Uit getuigenverklaringen blijkt dat het slachtoffer rond 15.30 uur vanuit zijn woning naar buiten liep om het vuurwerk af te steken. Vrijwel direct ontplofte de mortier. "De explosie die hierbij ontstond, is de man fataal geworden", laat de politie weten.

Onder anderen de kinderen en de vrouw van de man zagen het ongeluk gebeuren. Ambulancemedewerkers hebben de kinderen nog onderzocht. Met hen was fysiek niets aan de hand.

Onderzoek afgesloten

Ook een buurjongen zag de explosie vanuit huis. "Een witte bol, 10 centimeter dik, een heel groot lont. Hij deed het in een koker, stak het aan en het was gelijk in één keer: boem!", zei hij eerder. De man stak volgens zijn buurjongen ieder jaar zoiets af. "Het ziet er ook best wel mooi uit. Alleen deze keer niet."

Bij het ongeluk waren geen andere mensen betrokken. Het onderzoek naar het incident is daarom afgesloten, meldt Omroep Flevoland.