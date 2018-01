125 jaar De Telegraaf: 'Je bent ervoor of ertegen'

En dat is al sinds jaar en dag het geval, zegt mediahistoricus Mariëtte Wolf. Ze promoveerde in 2009 op de geschiedenis van de krant. "De Telegraaf is altijd een krant geweest die het rumoer opzocht en zoveel mogelijk zelf nieuws maakte. Heel vooruitstrevend, qua journalistieke stijl, onderwerpkeuze en opmaak."

Hoewel de krant zijn journalistieke stijl heeft voortgezet, de politieke kleur is over de decennia heen wel sterk veranderd. Bij de oprichting in 1893 was De Telegraaf een sociaal-liberaal dagblad. "Er werkten heel veel socialisten op de redactie. In 1918 steunden ze de revolutie van Troelstra en was De Telegraaf eventjes echt een socialistische krant."

'Nazigif'

In de jaren 30 maakte De Telegraaf een flinke ruk naar rechts en steunde de krant de anti-revolutionair Colijn, vertelt Wolf. In de Tweede Wereldoorlog probeerden de meeste redacteuren "er een niet al te foute krant van te maken". "In het laatste jaar, nadat de hoofdredacteur en veel redacteuren waren opgestapt, is het jammerlijk mislukt om het grootste nazigif tegen te houden. De Telegraaf werd toen een SS-hetzeblad. Dat werkt nog steeds door op het imago."