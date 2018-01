RTV Noord: omstreden vuurwerk-reportage geen nepnieuws

RTV Noord bestrijdt dat het nepnieuws heeft verspreid. Verschillende regionale media beschuldigden de Groningse omroep daar afgelopen week van, vanwege een reportage die het vorige week uitzond.

In de reportage probeerde een verslaggever van de regionale omroep binnen een middag illegaal vuurwerk in de provincie Groningen te kopen. Een deel van de reportage bleek echter in scène gezet.

Bij de overhandiging van een tas met illegaal vuurwerk was iemand onherkenbaar in beeld die werd gepresenteerd als leverancier van illegaal vuurwerk. Het Groninger stadsblog Sikkom kwam erachter dat dezelfde persoon later in de reportage optreedt als een legale vuurwerkverkoper die zegt hoe gevaarlijk illegaal vuurwerk is. Het blog ontdekte de fout doordat de personen dezelfde trui droegen.

Fouten

Volgens RTV Noord-hoofdredacteur Mischa van den Berg is er geen sprake van nepnieuws. "In de reportage is een poging aangekondigd om binnen een middag in de provincie Groningen illegaal en gevaarlijk vuurwerk te verkrijgen en dat is precies wat de verslaggever heeft gedaan", zegt hij. Het vuurwerk is daadwerkelijk ontvangen, maar inmiddels ingeleverd bij de politie.

Toch geeft de hoofdredacteur toe dat er dingen zijn misgegaan. "Voor de uitwerking van de reportage zijn keuzes gemaakt die journalistiek gezien laakbaar zijn. Daardoor is een overigens journalistiek zuiver onderwerp in een kwaad daglicht komen te staan", zegt Van den Berg. "Het is duidelijk dat niet één en dezelfde persoon als deskundige én als onherkenbaar gemaakte leverancier aan bod kunnen komen. We betreuren dit zeer."

Verslaggever niet meer ingehuurd

De omroep heeft de reportage inmiddels van de site verwijderd en laat extern onderzoek doen naar de kwestie. Ook omdat vanmiddag bleek dat de verslaggever van een vuurwerkhandelaar een gratis pakket ter waarde van 139 euro had gekregen en in ruil daarvoor reclame zou maken.

"Deze belangenverstrengeling kan niet", zegt hoofdredacteur Van den Berg tegen RTV Noord. "We gaan de hele kwestie nogmaals tegen het licht houden."

De freelance-verslaggever die het item maakte, wordt gedurende dat onderzoek niet door de zender ingehuurd.