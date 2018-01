Licht op vuurtoren Brandaris op Terschelling brandt weer

Schippers zijn door radarsystemen en kaarten al lang niet meer afhankelijk van het licht van de vuurtoren. "Maar zolang de vuurtorens er nog zijn, is het ook belangrijk dat ze branden", zegt Marleen Wildschut van Rijkswaterstaat. "Anders mis je misschien toch een herkenningspunt. Voor de meeste schepen zal dat niet zo zijn, maar dan nog geldt dat ze het moeten weten als de Brandaris niet brandt."

In de nacht dat het licht van de Brandaris gedoofd bleef, is er volgens Rijkswaterstaat dan ook niets misgegaan. "De vuurtorenwachters hebben gewoon contact gehouden met de schepen."

Dat heeft schipper Jouke van der Meulen ook gemerkt: "We hebben net weer even contact gehad met de Brandaris", vertelt hij vanaf zijn zeilschip Ambulant. "Je moet het altijd even melden als je in de buurt vaart, het werkt net als luchtverkeersleiding."

Het vuurtorenlicht is ook voor Van der Meulen niet van belang. "Het licht vind ik mooi, maar wij gebruiken computersystemen en een kaart. Het contact met de mensen op de toren is wel belangrijk. Bijvoorbeeld voor informatie over boeien, als er een dokter moet komen of als je er niet uitkomt met een ander schip. Dan kunnen zij bemiddelen."