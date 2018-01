2,5 jaar cel voor leraar die ontucht pleegde met scholiere (13)

De vmbo-leraar die ontucht pleegde met een 13-jarige leerling in Assen is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang niet werken als leraar, krijgt hij een gebiedsverbod en moet hij zich laten behandelen.

Er was drie jaar tegen hem geëist.

De rechtbank rekent het Lukas S. (40) zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van het meisje. Vastgesteld is dat hij lijdt aan een vorm van borderline; de rechter acht hem daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

De leraar, die de mentor was van het meisje, gaf vorige maand al toe dat hij haar seksueel misbruikt had. Dat gebeurde tussen juni en augustus vorig jaar.

Klaslokaal

De ontuchtige handelingen vonden onder meer plaats in het klaslokaal van de Terra-school in Assen. Ook liet hij haar seksuele handelingen met zichzelf verrichten voor de camera. Daarnaast werden bij de docent meer dan 1000 foto's gevonden met kinderporno; op ongeveer 900 foto's is het meisje te zien.

De man is inmiddels ontslagen. Tijdens een eerdere zitting zei hij dat hij zich realiseerde dat de "verliefdheid" niet kon, maar dat hij "niet bij machte was" om er een punt achter te zetten. Ook zei hij dat hij zich heel diep schaamt voor de ontucht.