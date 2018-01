Hoop op vaccin tegen 'meest onderschatte virus'

Thijs is een piepklein hummeltje, opgevouwen in een deken, in een veel te groot ziekenhuisbed. Hij krijgt lucht door twee buisjes in zijn neus. Thijs is negen weken oud. Drie daarvan heeft hij in het ziekenhuis doorgebracht. Het geproest en gekreun als hij het benauwd krijgt, gaan door merg en been.

Net als tientallen andere kleine kinderen is Thijs op de intensive care beland na besmetting door het RS-virus. "RS is het meest onderschatte virus dat er is", zegt kinderarts Louis Bont van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. "Griep is er niks bij."

'Ontzettend hoopvol'

RS, een afkorting van respiratoir syncytieel virus, is in Nederland de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname voor kinderen. Net als ieder jaar rond deze tijd liggen ook nu de IC's weer vol met RS-patiënten. Maar er is hoop dat de ellende voor de patiëntjes en hun ouders over een paar jaar voorkomen kan worden. Bont en zijn collega's denken dat er vaccin kan komen tegen RS.

Er zijn meerdere vaccins in ontwikkeling. De onderzoekers in Utrecht hebben onderzocht hoe er het beste ingeënt kan worden. Bont: "We hebben ontdekt dat als je zwangere vrouwen vaccineert, ze antistoffen gaan overdragen aan hun kind zodat het de eerste maanden niet ziek wordt. We zijn ontzettend hoopvol. Het heeft er nog nooit zo goed uitgezien als op dit moment."