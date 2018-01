Kijken in de filmzaal waar prins Bernhard Rambo keek

Deels ondergronds verscholen in het souterrain van Paleis Soestdijk ligt de privé-filmzaal van koningin Juliana en prins Bernhard. Vandaag mag het publiek er voor het eerst een kijkje nemen.

"Het is niet zo heel groot", zegt Floris de Gelder, directeur van Paleis Soestdijk in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemt de filmzaal "een mengsel tussen een huiskamer en een bioscoop". "Op de grond ligt een mooi tapijt dat speciaal is ontworpen voor deze ruimte door de decorateur die ook Theater Tuschinski heeft aangekleed."

De filmzaal is tot en met volgend weekend met een gids te bezoeken. Maar een filmpje pakken op de stoel van Bernhard is er niet bij, verzekert De Gelder: "De stoelen staan op een monumentenlijst, daar mogen we niet zomaar iedereen op laten zitten."

Gispen-meubilair als huwelijkscadeau

De stoelen, op de voorste rijen met verstelbare hoofdsteun, zijn van de bekende Nederlandse ontwerper Willem Hendrik Gispen. Hij ontwierp meer meubelstukken voor de privé-vertrekken van Juliana en Bernhard. Die ruimtes kreeg het echtpaar in de vorm van een verbouwing als huwelijkscadeau van de Nederlandse bevolking.

"Het paleis is altijd een zomerpaleis geweest. Pas in 1937 werd het voor het eerst echt bewoond", zegt De Gelder. "Toen is er een heleboel gemoderniseerd en om het geschikt te maken voor bewoning in de twintigste eeuw. De nieuwe filmzaal hoorde daar ook bij. De projectoren, die het niet meer doen, werden aangeboden door de Nederlandse Bioscoopbond."