Leider New York City Ballet weg na beschuldigingen van seksueel wangedrag

Peter Martins, een van de leiders van het prestigieuze New York City Ballet, is opgestapt na beschuldigingen over seksueel wangedrag. Hij spreekt alle aantijgingen tegen, maar treedt desondanks terug omdat de zaak "een grote last" is voor hem en zijn familie.

De 71-jarige Deen was begin vorige maand al op non-actief gesteld als docent van de School of American Ballet, dat verbonden is aan het New York City Ballet. Aanleiding was een anonieme brief waarin stond dat Martins zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie en fysiek en verbaal misbruik. In een gezamenlijke verklaring lieten de instituten later weten dat het onderzoek naar de zaak de aantijgingen "tot dusver niet ondersteunt".

Balletmeester

Martins werd in 1981 balletmeester en co-balletmeester in New York. In 1989 werd hij artistiek leider van het gezelschap. Die functie bekleedde hij tot gisteren, toen hij het bestuur zijn ontslagbrief aanbood. "Ik heb ontkend, en ontken tot op de dag van vandaag dat ik betrokken was bij dergelijk misbruik", aldus Martins. "Ik heb volledig met het onderzoek meegewerkt en geloof dat de conclusies ervan mijn naam zouden hebben gezuiverd."

Het onafhankelijke onderzoek naar de zaak wordt volgens het bestuur van het gezelschap, dat Martins dankte voor zijn "enorme bijdragen" in de afgelopen drie decennia, binnenkort afgerond.

Hollywoodsterren komen met fonds

Gisteren werd bekend dat ruim 300 actrices, regisseurs en producenten een fonds hebben opgericht voor slachtoffers van seksuele intimidatie. Het fonds Time's Up biedt slachtoffers die het niet breed hebben de mogelijkheid op financiƫle ondersteuning bij rechtszaken.

Onder meer actrices Reese Witherspoon, Meryl Streep, Emma Stone en Jennifer Aniston hebben zich bij het initiatief aangesloten.