Negen nachtelijke doden bij protesten in Iran, zegt staats-tv

Bij nieuwe protesten in Iran zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Daarmee komt het dodental sinds het begin van de demonstraties op twintig, meldt de Iraanse staatstelevisie. Sinds zaterdag zijn volgens het persbureau ILNA 450 demonstranten in de hoofdstad Teheran gearresteerd.

Volgens de staats-tv, een spreekbuis van de regering, kwamen zes mensen om het leven bij een aanval op een politiebureau in Qahderijan, een voorstad van Isfahan op 500 kilometer van Teheran. Demonstranten zouden daar wapens hebben willen stelen. Daarbij werd door agenten teruggeschoten.

In Khomeinishahr, een andere voorstad van Isfahan, zijn volgens de staatstelevisie nog eens twee doden gevallen, een jongen van 11 en een man van 20. Zij zouden hebben geprobeerd een wapenopslag over te nemen. Daarbij werd over en weer geschoten.

De staatstelevisie meldt ook de dood van een agent in de plaats Najafabad. Mogelijk gaat dat om dezelfde agent wiens dood gisteren al werd gemeld, maar zeker is dat niet.

Onrustig

In Iran wordt sinds donderdag op verschillende plaatsen gedemonstreerd. Dat gebeurde in eerste instantie vanwege de stijgende prijzen van voedsel en brandstof, maar al snel richtten de protesten zich op de regering-Rohani. Demonstraties zijn in het land zeldzaam. In 2009 werd voor het laatst op grote schaal geprotesteerd.

Volgens correspondent Thomas Erdbrink is het moeilijk te verifiëren wat zich buiten de hoofdstad Teheran afspeelt. "We hebben heel lang gedacht dat ze daar misschien religieuzer zijn en dus de Iraanse leiders meer zouden steunen. Maar het platteland is de afgelopen jaren behoorlijk gemoderniseerd, er is satelliet-tv, mobiele telefoons met internet", zegt Erdbrink. "Daardoor zien ze misschien dat mensen in steden het beter hebben, meer verdienen. Dat zou kunnen bijdragen aan de woede over het Iraanse systeem."