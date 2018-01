wiewatwajong: waarom 80 euro minder een groot verschil maakt

Het is volgens Nilufer een oneerlijke situatie, waar ze zich druk om maakt. Ze heeft twee hersentumoren en een stuk of vijf tumoren in haar wervelkolom. Na een gedeeltelijke dwarslaesie werd ze gedeeltelijk afgekeurd, maar ze wil dolgraag volledig meedoen in de maatschappij.

Op dit moment studeert ze nog rechtsgeleerdheid, maar zodra ze klaar is met haar studie wil ze de situatie aanpakken door zelf de politiek in te gaan. "Zie me dan maar eens te stoppen", zegt ze lachend.

60 euro minder

De 24-jarige Anna Kruithof is blind, maar solliciteert zich suf. "Ik krijg steeds nee te horen." Ze kan volgens het UWV 12 uur per week werken, maar doet nu vrijwilligerswerk omdat ze geen werk kan vinden. Ze heeft berekend dat ze er zo'n 60 euro op achteruit gaat.

Ondanks haar beperking denkt Anna dat ze zeker 16 uur per week kan werken. Omdat het met betaald werk nog niet echt lukt, is ze zelf maar een praktijk voor natuurgeneeskunde en sportmassage voor dieren begonnen.