Wekdienst 2 januari: Openbaarheidsdag en verrassende dartkampioen

Wat kun je vandaag verwachten?

• Het is vandaag Openbaarheidsdag. Dat betekent dat er weer archieven openbaar worden gemaakt die lange tijd niet voor iedereen waren in te zien. Zo komen er documenten vrij over onder andere het oorlogsverleden van oud CDA-voorzitter Willem Aantjes, de dagboeken van oud-premier Beel en oud-minister Klompé en er komen 180.000 'beheersdossiers' vrij over de vermogens van personen die in de Tweede Wereldoorlog verdwenen.

• In Papendal is vandaag de teamoverdacht voor de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De winterspelen gaan 9 februari van start.

• En supermarktketen Jumbo komt met de jaarcijfers over 2017. Jumbo, dat ook eigenaar is van La Place, is de tweede supermarktketen van het land.