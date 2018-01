'Skispullen steeds vaker gestolen in de Alpen'

Ski's en snowboards worden in de Alpen steeds vaker gestolen. Dat zegt de Nederlandse Ski Vereniging (NSV) tegen De Telegraaf. Reisverzekeraars zien een toenemend aantal claims van gestolen skispullen.

"Vorig seizoen was het aantal claims met 20 procent toegenomen vergeleken met het jaar ervoor", zegt reisverzekeraar Europeesche Verzekeringen tegen de krant. Dit seizoen ziet de verzekeraar een verdere stijging.

Dieven zouden met name uit zijn op dure nieuwe spullen en slaan vooral toe in luxe ski-oorden. Een slachtoffer vertelt tegen de krant dat zijn ski's ter waarde van zo'n duizend euro zijn gestolen toen hij aan het lunchen was in het Oostenrijkse Sankt Anton. De ski's had hij in de daarvoor bestemde rekken gezet.

'Ski's en snowboards gestolen door bendes'

Toen hij aangifte deed, kreeg hij te horen dat er bendes actief zijn die duizenden ski's en snowboards stelen. "Het is nu aan de orde van de dag in de Alpenlanden. Justitie doet niks, omdat het maar om ski's gaat."

Volgens de NSV kunnen wintersporters het voor dieven wel moeilijker maken. "Het enige wat je kunt doen, is je materiaal zoveel mogelijk in het zicht houden", zegt directeur Bert Romani. "Ook zijn er skisloten koop. Een tip is om ski's niet als paar weg te zetten, maar als 'onpaar' met een reisgenoot. Dan zijn ze niet aantrekkelijk."