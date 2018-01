Palestijnse activiste (16) in Israël aangeklaagd voor het slaan van militairen

De 16-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi is in Israël aangeklaagd. De tiener met opvallende rode krullen en blauwe ogen kreeg afgelopen weken opnieuw bekendheid doordat ze twee Israëlische militairen te lijf ging. Ze schopte en sloeg de militairen, die nauwelijks reageerden.

De Israëlische justitie beschuldigt Tamimi van zware mishandeling. Een van de militairen zou een zware verwonding hebben opgelopen aan zijn voorhoofd. Ook wordt haar verweten dat ze stenen heeft gegooid en de militairen heeft belemmerd in de uitvoering van hun taak.

Het incident, op 15 december, werd gefilmd en ging viraal. Het maakte haar tot een heldin in de ogen van Palestijnen, terwijl ze door een deel van Israël wordt verguisd.

'Professioneel gehandeld'

De video werd gemaakt bij het huis van haar familie in het dorp Nabi Saleh op de bezette Westelijke Jordaanoever. Tamimi wilde dat de militairen het erf verlieten. Volgens Israël waren de militairen daar omdat er stenen waren gegooid. Het leger vindt dat de twee professioneel hebben gehandeld door zich niet te laten provoceren.

In Nabi Saleh is al jaren wekelijks een demonstratie tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. De vader van Ahed Tamimi is een bekende Palestijnse activist. Volgens hem was zijn dochter overstuur omdat de militairen kort ervoor haar 15-jarige neef met een rubberkogel in zijn hoofd hadden geschoten. Hij zou dat ternauwernood hebben overleefd.

'Palestijnse Jeanne d'Arc'

Ahed Tamimi kwam al een paar keer eerder in het nieuws na incidenten met militairen. Twee jaar geleden beet ze een militair die haar broer probeerde te arresteren. In 2012 kreeg ze in Turkije een onderscheiding en ontmoette ze president Erdogan. Dat gebeurde nadat er beelden van haar de wereld over waren gegaan waarbij ze ook een confrontatie had met een Israëlische militair.

Door het incident is Ahed Tamimi een symbool geworden van het verzet door de Palestijnen. Een commentator van de krant Ha'aretz schreef dat Israël door de vervolging het gevaar loopt dat Tamimi een Palestijnse Jeanne d'Arc wordt.