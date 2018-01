Postcodekanjer valt in geboortedorp Doutzen Kroes

De Postcodekanjer van 53,9 miljoen euro valt dit jaar in het geboortedorp van fotomodel Doutzen Kroes. De inwoners van het Friese Eastermar die meespelen met de postcode 9261 maken kans op de hoogste geldprijs van Nederland. De volledige winnende postcode wordt vanavond bekendgemaakt.

Deelnemers met de 'correcte' vier cijfers en twee letters verdelen 26,95 miljoen euro. De mensen met alleen de winnende wijkcode 9261 verdelen met elkaar de andere 26,95 miljoen euro.

Ook voor dertien bewoners van de Olympiadelaan in Amstelveen is het jaar goed begonnen. Op hun postcode 1183 WN viel een prijs van een miljoen euro. Ieder meespelend lot is daar ruim 38.000 euro waard.