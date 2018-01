Een rondrit door Teheran: 'Prullenbakken in brand en overal is politie'

Erdbrink proefde een gespannen sfeer vanmiddag in Teheran. "Kleine groepjes demonstranten roepen leuzen en worden verjaagd door de politie. Het plein voor de universiteit staat vol met veiligheidstroepen." Het is moeilijk om dicht bij de demonstranten te komen. "Mijn chauffeur is bang dat zijn auto vernield wordt. Vanuit de winkels kijken mensen naar wat er op straat gebeurt."

Het zijn geen grootschalige protesten, zegt hij. "Maar hoewel het aantal demonstranten klein is, is de onvrede in het land heel groot. En de mensen hebben ook echt iets om over te klagen."

Sociale media op zwart

Hoe en waar de twaalf demonstranten vandaag zijn omgekomen, is niet helemaal duidelijk. "De staatstelevisie vertelt niet waar de protesten plaatsvinden, maar er zijn twee steden waar de afgelopen dagen ook al doden vielen. Het verhaal is dat daar de protesten doorgaan en dat er gevechten zijn geweest met de veiligheidsdiensten. Het is mogelijk dat daar die doden zijn gevallen", zei Erdbrink eerder in het NOS Radio 1 Journaal.

Sociale media als Telegram en Instagram, beide populair in Iran, zijn afgesloten door de autoriteiten. Erdbrink: "De twee apps werden door de demonstranten gebruikt om met elkaar in contact te komen en om nieuws te verspreiden. Ik hoor ook dat er gisteren een tankstation en in een andere stad een opleidingscentrum voor geestelijken in brand zijn gestoken. Het is moeilijk bevestigd te krijgen, maar wat duidelijk is, is dat de protesten bezig zijn en doorgaan."

Beelden van brandende gebouwen en uitgebrande auto's waren op de Iraanse staatstelevisie te zien: