Vier mensen doodgestoken in Londen bij jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling zijn vier jonge mannen doodgestoken op verschillende plekken in Londen. De steekpartijen houden waarschijnlijk geen verband met elkaar, zegt de Londense politie. De vier variƫren in leeftijd van 17 tot 20 jaar.

Een vijfde slachtoffer van een steekpartij ligt in het ziekenhuis, hij is er slecht aan toe. De incidenten vonden plaats buiten het stadscentrum, in het noorden, oosten en zuiden van Londen. In verband met de steekpartij in het noordelijk gelegen Enfield zijn vijf verdachten vastgezet.

Snelle toename steekpartijen

In de Britse hoofdstad groeit de bezorgdheid over de snelle toename van het aantal steekpartijen. Vorig jaar kwamen in Londen tachtig mensen om door messteken, het hoogste aantal in vijf jaar. Meer dan de helft van hen was jonger dan 25 jaar.

Tussen maart 2016 en maart 2017 registreerde de politie 12.100 steekpartijen in Londen, waarbij 4400 gewonden vielen.

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft afgelopen jaar de aftrap gegeven voor een grote campagne om geweld met messen tegen te gaan. Zo krijgen scholen in riskante wijken metaaldetectoren bij de ingang, en wordt gedacht aan zwaardere straffen voor mensen met een mes op zak.