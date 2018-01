Prins Philip maakt grap over 'terrorist' in Sandringham

De 96 jaar oude echtgenoot van koningin Elizabeth staat bekend om zijn voorkeur voor provocerende en soms ook racistische grappen. "Gooien jullie nog steeds speren naar elkaar?", vroeg hij bijvoorbeeld in 2002 aan een succesvolle Aboriginal-ondernemer in Australië.

Tijdens een bijeenkomst van het Wereld Natuur Fonds in China in 1986 maakte hij een opmerking over de Kantonese eetgewoonten: "Als het vier poten heeft en geen stoel is, twee vleugels heeft, vliegt, maar geen vliegtuig is en als het zwemt maar geen duikboot is, dan eten de Kantonezen het".

Ook zijn familieleden moesten het vaak ontgelden. "Als het geen scheten laat of hooi eet, is ze niet geïnteresseerd", zei hij ooit over zijn dochter prinses Anne en aan zijn vrouw zou hij bij haar kroning hebben gevraagd; "waar heb je die hoed vandaan?"

Met pensioen

Eerder dit jaar maakte prins Philip bekend dat hij met pensioen ging. In augustus bezocht hij zijn laatste openbare bijeenkomst en ook is hij gestopt met zijn werk voor de honderden organisaties waarvan hij beschermheer was.

De Britse koninklijke familie brengt traditioneel de kerstdagen door op het landgoed Sandringham in het graafschap Norfolk. Dit jaar was prins Harry's verloofde Meghan Markle ook voor het eerst van de partij.