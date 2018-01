Op Nieuwjaarsdag doen we eigenlijk elk jaar hetzelfde

En die mensen die de hele dag voor de televisie (of laptop) hangen, blijven ook in de avond thuis. Tenminste, zo lijkt het. Het is namelijk ook de drukste dag van het jaar voor bezorgrestaurants. Naar verwachting wordt deze dag 50 procent meer eten besteld dan op een reguliere dag, aldus Thuisbezorgd.nl.

Het bedrijf zet extra bezorgers, medewerkers op de IT-afdeling en de klantenservice in. Ook Deliveroo, Uber Eats en Foodora verwachten topdrukte, meldt het ANP. Door Foodora wordt ook kantoorpersoneel ingezet als bezorger.

En wat bestellen we dan? Nou, vooral pizza's en hamburgers. Vorig jaar was op 1 januari ook de boerenkoolstamppot erg populair. Misschien had dat iets te maken met het weer op dat moment: de gemiddelde temperatuur lag rond het vriespunt en de gevoelstemperatuur was -4 graden. Een stuk kouder dan dit jaar dus.